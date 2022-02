Darko Horvat svoje uhićenje, pritvaranje i razrješenje s ministarske dužnosti može zahvaliti proširenju istrage u aferi Vjetroelektrane. Još se 30. svibnja 2020. njegova tadašnja pomoćnica Ana Mandac našla pod istragom, zajedno s Josipom Rimac. Istražitelji su prekopali sve mobitele osumnjičenih te se tada otvorila afera "po babi istričevima", kako je Mandac nedavno priznala ovo nedjelo za koje se tereti i ministar.

Poruke i razgovori tijekom istrage su prikupljeni i kroz navode još nekih zaposlenika, ali i dokumentaciju. USKOK je obradio oko milijun stranica poruka koje su poslužile kao dokazi protiv Horvata, Mandac i drugih suosumnjičenih, među kojima je i potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ali i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Jutarnji je došao u posjed nekih poruka među akterima ove afere.

"Ana, molim te, da li mi možeš provjeriti za ovu firmu (Metalkov MB d. o. o.) da li je sve OK? Natječaj za manjine", pisala je ravnateljica Uprave za potpomognuta područja, Katica Mišković 6. studenog 2018. Ani Mandac. Ona nakon toga kontaktira Danijelu Žagar, načelnicu Sektora za unapređivanje i razvoj poduzetništva i obrta te predsjednicu povjerenstva za provedbu programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" i šalje joj podatke o tvrtki.

Idućeg jutra dobiva odgovor: "Kontaktirala sam Adrijana (Šafrana, člana Povjerenstva op.p.), imaju samo 13 bodova". Sljedećeg jutra Mandac dobiva novu poruku, ovoga puta od ministra Horvata: "Cestogradnja Slatina Megamont Čađavica!". "Manjine?", uzvraća Mandac. "Da", potvrđuje joj Horvat. Nakon što je Šafran opet zbrajao bodove, Mandac prenosi "loše" vijesti ministru: "Ne prolaze, imaju premalo bodova".

Gotovo nitko nije zadovoljio

U razdoblju između 15. i 30. studenog, Mandac kod Šafrana provjerava kako stoje prijave pojedinih tvrtki. Prvo se raspituje za HATLAK i dobiva odgovor - DA, a za GP Mont - NE. Za "Metalkov mb" 27. studenog dobiva odgovor - NAŽALOST NE. Za GP Mont interesira se opet 30. studenog i dobiva odgovor - NE.

Onda joj se 3. prosinca javlja državni tajnik i bivši gradonačelnik Garešnice Velimir Žunac. Dogovorio je sastanak s njom za 5. prosinca te joj pokazao fotografiju s imenima osam trgovačkih društava i iznosima koje traže. Žunac je zaokružio ona koja su mu bitnija, bez obzira na ostvareni broj bodova na natječaju. Dan kasnije, Mandac opet upošljava Šafrana da sve provjeri. Vijesti ponovno nisu bile dobre. "Auuuu", reagira Mandac na poruku o stanju vukovarske Vrške d.o.o.

"Bit će još veći auuu kad ne uspiju isplatiti ni jednu potporu, jer im vrijeme curi, a još nisu niti ugovore pripremili koje treba parafirati državni tajnik i potpisati ministar, a onda čekati da se vrate potpisani od strane korisnika", piše joj Šafran.

"Sutra mi na sastanak dolaze Milošević i Dragana Jeckov (oboje manjinski zastupnici u Saboru, op.p.) i već sam javila Mirjani", piše još jedna zaposlenica Ministarstva gospodarstva Ani Mandac i obavještava je da je o tome obavijestila i njezinu tajnicu. Tog dana Ani Mandac se javlja i Horvatova tajnica: "Budi sutra u 8.30 kod ministra jer dolazi Pupovac u vezi onog Programa".

'Je li OK?'

Četiri dana kasnije, Milošević šalje fotografiju tablice s 15 gospodarskih subjekata određenih za dodjelu bespovratnih sredstava. Ona to šalje načelnici Žagar i raspituje se o mogućnostima preraspodjele. Milošević 10. prosinca ponovno šalje tablicu s još sedam gospodarskih subjekata, za koje su uspjeli pronaći još 1,1 milijun kuna.

Upravo je 10. prosinac bio ključan datum, jer je Danijela Žagar upozorila Mandac da upozori ministra "ako revizija nađe ove potpore da će snositi odgovornost". Tog dana žuri se i Borisu Miloševiću.

"Ima li vijesti?", piše Ani Mandac. "Radimo na tome", otpisuje mu Mandac. "Javi kad stigne, ima li kakvih novosti za ovih sedam?"; piše dan kasnije Milošević. "Trebali bi biti OK, ali čekamo usklađivanje", dobiva povratni SMS od Mandac.

Tog dana je i Horvata zanimalo kako stoje njegovi favoriti: "Eko Kotor, Kotoriba!", "Jedan po tvom!", "Metal Matijašec, je li OK!". "Jeste li riješili odluke", piše ministar, a Mandac mu odgovara: "U niskom smo startu, čekamo odobrenje Ministarstva financija".

Žunac je također bio nestrpljiv: "Ima li dobrih vijesti?", piše joj. "Radimo na tome!", odgovara mu Mandac, a on joj zahvaljuje u poruci.

No, sve je to zabrinulo Dijanu Žagar koja je već prije radnog vremena nazvala Mandac i rekla joj kako bi u slučaju revizije prvo mogli njoj pokucati na vrata. Mandac je smiruje time što je došlo odobrenje za preraspodjelu sredstava.

'Svih sedam je dobilo'

Sporna je bila tvrtka Eko Kotor za koju se raspitivao ministar Horvat. Tražili su 199.900 kuna, a nisu imali zaposlenih, iako posluju od 1998. godine. "Koliko je Eko Kotor bitan, na ljestvici od 1 do 10", pitala je Mandac Horvata, koji joj odgovara: "9". Ana Mandac je sve shvatila i odgovorila mu porukom: OK.

"Ima li kakvih novosti?" piše joj Boris Milošević dan kasnije. "Još malo", odgovara Mandac, ali u 13.48 stiže SMS s dobrom vijesti: "Riješeno, častite kavom". "Čime god", odgovara joj Milošević.

"Ubili smo se da to riješimo, javite da je svih sedam dobilo"; piše Mandac, a on to komentira ovako: "Ana, svaka čast. Javit ću im. Pretpostavljam da ih sutra zovete radi potpisa ugovora".

Mandac potom odgovara Miloševiću: "Sad ćemo se vi i ja dogovoriti, zovem vas za par minuta!" Istražitelji USKOK-a su pretražujući njezin telefon ustanovili da se i zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov kod Mandac raspitivala o odobrenim iznosima za obrte iz Vukovara i Negoslavaca. Dan kasnije, Ana Mandac pitala je i Katicu Mišković koliko su joj bitne njene tvrtke i tražila da to ocijeni od jedan do 10 na što joj ona odgovara opisno: "To je moj bivši saborski, jako mi je važno!".

"Primila sam na znanje, tražimo mogućnost", otpisuje joj Mandac. "Ajde, molim te, nađi načina. Mi smo uspjeli za naše naći", uzvraća Mišković, a to se odnosilo na trgovačko društvo Metalkov MB,čiji je osnivač Mato Bilonjić, HDZ-ov saborski zastupnik u V. izbornoj jedinici, odnosno u Brodsko-posavskoj županiji iz koje je i Mišković.

Tog dana Mandac javlja Velimiru Žuncu da su Popović graniti dobili 100.000 kuna, Tex d.o.o. 100.000 i je li mu to OK, na što joj je on odgovorio: "Naravno. Hvala. Odužit ćemo se. Poz". Ana Mandac tog dana prima zahvalu i od Dragane Jeckov i uzvraća joj porukom: "Sve Ok. Radimo…surađujemo, privređujemo!"

U dokaznom materijalu, osim poruka i razgovora prikupljenih tijekom istrage o aferi Vjetroelektrane", istražitelji su dešifrirali da se velika slova T i Ž u zagradama pored imena tvrtki koje je u tablice 2018. godine unosila Ana Mandac, odnose na Tolušića i Žunca.