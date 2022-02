Sada već bivši ministar Horvat uhićen je zbog pogodovanja tvrkama u natječajima, a kako piše Telegram, istražitelji tvrde da se radilo o firmama čiji su vlasnici bili ministru bliski, ali je isplatu poticaja iz Programa ‘Razvoj zadružnog poduzetništva’ odobravao i firmama povezanima s ostalim osumnjičenima – potpredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem, bivšim ministrom Tomislavom Tolušićem, državnim tajnikom Ministarstva regionalnog razvoja i EU Velimirom Žuncem, ravnateljicom uprave u Ministarstvu regionalnog razvoja Katicom Mišković, te bivšom pomoćnicom u Ministarstvu gospodarstva Anom Mandac. Istražitelji su uvjereni da je spona prema Horvatu bila upravo Ana Mandac, koja je obuhvaćena i ovom istragom.

Ukupan iznos potpora za koje je su naložene navodno nezakonite isplate tijekom studenog i prosinca 2018. dosegle su 2,6 milijuna kuna.

Tako je, navodno bez ikakvih osnova, potporu od oko 133 tisuće kuna dobila Klesarska radiona u vlasništvu Željka Kovača, zatim firma Dors projekt kojoj je isplaćeno oko 199 tisuća kuna, Eko Kotor d.o.o. koji je također dobio oko 199 tisuća kuna, te Domus interijeri koji su ostvarili potporu od 194 tisuće kuna. USKOK vjeruje da im je Horvat odobrio potpore jer se radi o firmama s područja Međimurske županije, odakle i on sam dolazi, a s njima je i osobno povezan.

'Naravno da poznajem Horvata, ali taman posla...'

Neki od vlasnika tvrtki za Jutarnji su komentirali optužbe i tvrde da su potpuno neosnovane.

"Naravno da poznajem Darka Horvata, pa tu smo iz istog kraja, ali taman posla da bi mi pomogao oko dobivanja potpora za moje tvrtke, još mi samo to fali u životu, rekao je Ivan Kos, direktor i osnivač tvrtke Dors projekt d.o.o. kojoj je navodno isplaćeno potpora u iznosu od 199,7 tisuća kuna namjenjenih područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina te tvrtki Eko Kotor d.o.o. kojoj je, pak, isplaćeno 199,9 tisuća kuna. Direktor i osnivač obje tvrtke tvrdi da se na te natječaje javlja veliki broj tvrtki iz njihova kraja, pa su se među njima javili i oni.

"Mi smo se javili na taj natječaj za potpore i onda nas je nazvala neka žena iz Ministarstva da dođemo to potpisati i to je bilo to", kaže Kos.

Na direktno pitanje jesu li njegove tvrtke ili on nešto radili za sada već bivšeg ministra Horvata, kaže da nisu, ali na pitanje je li s njim u prijateljskim ili kumskim odnosima, rekao je da ne želi više odgovarati na pitanja jer žuri na utakmicu.

'Javio sam se na natječaj kao i svi drugi'

Potpora je bila isplaćena i Klesarskoj radionici Željka Kovača i to u iznosu od 133.560 tisuća kuna. Kovač kaže da Horvata poznaje iz viđenja, a da se na natječaj za potporu javio legalnim putem.

"Normalno smo se javili na natječaj kao i svi i dobili, ne vidim u čemu je problem", izjavio je Kovač.

Spominje se i Tomislav Tolušić te povezuje navodno s tvrtkama kojima su također isplaćene potpore, jedna od njih je Cestogradnja d.o.o., kojoj je isplaćena potpora u iznosu od 199,9 tisuća kuna. Ta tvrtka povezana je, pak, sa Zvonimirom Koićem, bivšim zamjenikom Tolušića u vrijeme dok je bio župan Virovitičko podravske županije i njegovom obitelji. Ta tvrtka 2020. prijavila je najveći prihod dosad u iznosu od 10,1 milijun kuna. Tvrtka se bavi gradnjom stambenih i nestambenih zgrada. Tolušič se nije javio za komentar.