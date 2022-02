Hrvatsku je javnost, ali i Vladu iznenadilo subotnje uhićenje ministra graditeljstva Darka Horvata zbog zloporabe položaja i ovlasti odnosno dodjeljivanja novčanih sredstava tvrtkama i obrtima koji nisu zadovoljavali kriterije, pri čemu je državni proračun oštećen za nešto više od 2,6 milijuna kuna. Ubrzo se doznalo kako je krak istrage USKOK-a došao do Horvata preko njegove pomoćnice iz vremena dok je bio na čelu ministarstva gospodarstva.

Naime, Ana Mandac je bila Horvatova desna ruka 2018. u vrijeme kad su podijeljeni sporni poticaji, a uz to je bila i vrlo bliska s Josipom Rimac, koja je, osim za aferu Vjetroelektrane, osumnjičena i za brojna pogodovanja pri zapošljavanju i dodjeli novca. Mandac je i u toj aferi jedna od suosumnjičenih, a čini se i jedna od onih koji su se odlučili nagoditi s DORH-om, kako se nedavno pisalo u medijima. Jutarnji piše kako je upravo ona "otkucala" Horvata istražiteljima.

"Svi su bili upoznati da će se ova dodatna sredstva dodijeliti bez ikakvog kriterija, odnosno po babi i stričevima. Ja i ministar Darko Horvat u više navrata bili smo upozoreni od stručnih službi da je dodjela sredstava bez ikakvih kriterija protivna zakonu, a Darko Horvat je unatoč tome donio spornu odluku", navodno je priznala Mandac.

Zvučna imena

Nakon toga krenula je akcija USKOK-a i policije, zbog koje je Horvat završio na mjesec dana u Remetincu, kako ne bi utjecao na svjedoke. Premijer Andrej Plenković ga je bio prisiljen smijeniti, na Horvatov osobni zahtjev, unatoč žestokom napadu na DORH i tome da je "obećao" kako više neće smijeniti nijednog ministra.

Unatoč priznanju, Ani Mandac se na teret stavlja pomaganje u počinjenju kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti u studenom i prosincu 2018. Naime, upravo je nju Horvat imenovao voditeljicom programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina za 2018. godinu”, preko kojeg je dodijeljen sporni novac. USKOK smatra kako su pojedinim tvrtkama i obrtima pogodovali još i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković i potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

Horvat lagao Mariću?

Kad su se navedeni obrti i tvrtke javili na natječaje, ustanovljeno je da ne ispunjavaju kriterije. Horvat i Mandac su to znali, a navodno su to rekli i ostalima. No, oni su, prema sumnjama USKOK-a i dalje "pritiskali" Horvata da sporne tvrtke i obrti dobiju novac mimo programa. Horvat se tada obratio ministru financija Zdravku Mariću te ga tražio preraspodjelu sredstava za drugi program "Razvoja zadružnog poduzetništva", što mu je Marić odobrio u iznosu od 2.655.594,99 kuna, ne znajući da mu je Horvat lagao.

Mandac je tada po nalozima Horvata, ali i ostalih upletenih u ovaj slučaj, unijela imena spornih gospodarskih subjekata u tablice i zatražila od stručnih službi da osiguraju potpisivanje ugovora o isplati. Zadnji potpis na ugovore, ali i na naloge o isplatama stavio je sad već bivši ministar Horvat.