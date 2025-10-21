Zagrebački biser za volanom: Bez vozačke i registracije, dijete bez sjedalice i kazna od gotovo 2000 eura

U petak navečer oko 19 sati, na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, muškarac (33) je upravljao automobilom zagrebačkih registracija u smjeru zapada – ali bez položenog vozačkog ispita.

Kad je stigao do raskrižja s Ulicom Savska Opatovina, gdje se nalazi kružni tok, muškarac nije usporio niti se zaustavio unatoč prometnom znaku „Raskrižje s cestom s prednošću prolaska“. U tom trenutku drugim je autom upravljao vozač koji se već kretao kružnim tokom i koji je, kako bi izbjegao sudar, morao naglo zakočiti.

Policija ga je ubrzo zaustavila kod kućnog broja 24 u Ulici Velimira Škorpika – i tada su tek počeli problemi. U vozilu je bilo dijete niže od 150 cm, koje nije bilo u sigurnosnoj sjedalici niti propisno vezano.

Provjerom je utvrđeno i da vozač nikad nije položio vozački ispit, a povrh svega, u roku od 15 dana od kupnje nije registrirao vozilo na svoje ime.

Zbog niza prekršaja 33-godišnjak je odmah uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog i zatražila kaznu od 3.790 eura, no sud je bio nešto blaži – izrekao mu je novčanu kaznu od 1.930 eura.

