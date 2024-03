Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod čvora Križ uočen je pas, upozorava jutros Hrvatski autoklub (HAK). U oba smjera vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h.

Vozače upozoravaju da su diljem zemlje kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle te su mogući i odroni. "Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", navode iz HAK-a.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeno se vozi usporeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi.

Vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca;

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Šibenskog mosta i prilazima gradu Splitu iz smjera Kaštela i Omiša.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog radova kroz tunele Sveti Rok i Brinje u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine 40 km/h i to do danas do 15 sati.

Do 7. lipnja na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica, iz smjera Zagreba u smjeru Trsata (Rijeka centar). Obilazak: izlaz s autoceste A6 na čvor Čavle - ŽC5205 - DC3 - grad Rijeka; izlaz s autoceste A7 na čvor Rijeka istok - DC404 - grad Rijeka.

Također obavještavaju da se danas od 11 do 15sati vozi međunarodna biciklistička utrka u Istri na dionici Poreč-Funtana i to: Poreč-Kukci-Labinci-Vižinada-Tićan-Baderna-Tinjan-Rogovići-Žminj-Barban-Vodnjan-Sv. Vinčenat-Žminj-Kanfanar-Sošići- Vrh Lima-Vrsar-Funtana.

"Ceste na kojim se održava utrka zatvarat će se etapno za vrijeme prolaska biciklista na period od 10 do 15 minuta uz policijsku pratnju", priopćili su.

Lokalna cesta LC50082 Cerovlje-Borut na križanju sa željezničkom prugom zatvorena je danas do 19 sati.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna je zimska oprema u Lici na državnoj cesti DC218 Bjelopolje-Donji Lapac.

