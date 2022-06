Umalo pogibeljnu situaciju izazvao je 37-godišnjak iz Gospića. On je na autocesti A1 na Svetom Roku vozio u suprotnom smjeru. Prema snimkama nadzornih kamera, ušao je na autocestu u smjeru Zagreba, vozeći prema Splitu u 1.17 minuta na čvoru Sveti Rok.

U sljedećih 11 minuta uspio je proći cijeli tunel Sveti Rok, drugi najdulji tunel u Hrvatskoj, a policija ga je uspjela zaustaviti na južnom portalu tunela, koji obično normalnim vozačima služi kao ulaz. No, starom je znancu policije, ovo bio izlaz iz tunela, piše Jutarnji. Tragedija je bila spriječena samo zato što nije bilo puno prometa na autocesti.

"On se sumnjiči da je 14. lipnja 2022. godine u vremenu od 1.17 sati do 1.28 sati na autocesti A1 teško kršio propise o sigurnosti prometa na cestama i ugrozio druge sudionike u prometu. Naime, on je od čvora Sveti Rok do južnog portala tunela Sveti Rok upravljao osobnim automobilom njemačke nacionalne oznake, iz smjera sjevera u smjeru juga suprotnom kolničkom trakom, tj. onom trakom koja je namijenjena za promet vozila iz smjera juga u smjeru sjevera", opisali su iz Policijske uprave ličko-senjske te dodali da su ga sproveli u pritvor i podnijeli kaznenu prijavu.