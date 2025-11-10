Pucao iz vatrenog oružja na obiteljsku kuću, vlasnici bili u njoj

VRUĆE ISKRE /
Počinitelj je zasad nepoznat
U mjestu Klinča Sela, u Gonjevoj ulici u nedjelju oko 18.35 sati, dogodio se incident.
Nepoznati počinitelj prišao je obiteljskoj kući u vlasništvu 62-godišnjeg muškarca i 62-godišnjakinje te je ispalio hitac iz vatrenog oružja prema kući, javlja PU zagrebačka.
Streljivo je pogodilo prozorsku roletu. U trenutku pucnja u kući su se nalazili vlasnici koji, na sreću, nisu ozlijeđeni.
Policija provodi kriminalističko istraživanje, a počinitelj je zasad nepoznat.
