STRAH KOD ZAGREBA /

Pucao iz vatrenog oružja na obiteljsku kuću, vlasnici bili u njoj

×
Foto: Ilustracija/hrvoje Jelavic/pixsell

Počinitelj je zasad nepoznat

10.11.2025.
10:39
danas.hr
Ilustracija/hrvoje Jelavic/pixsell
U mjestu Klinča Sela, u Gonjevoj ulici u nedjelju oko 18.35 sati, dogodio se incident.

Nepoznati počinitelj prišao je obiteljskoj kući u vlasništvu 62-godišnjeg muškarca i 62-godišnjakinje te je ispalio hitac iz vatrenog oružja prema kući, javlja PU zagrebačka.

Streljivo je pogodilo prozorsku roletu. U trenutku pucnja u kući su se nalazili vlasnici koji, na sreću, nisu ozlijeđeni.

Policija provodi kriminalističko istraživanje, a počinitelj je zasad nepoznat.

