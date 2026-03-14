Užas na sjeveru Hrvatske: Autobus prešao preko noge djeteta, teško je ozlijeđeno

Dijete je zadobilo teške ozljede u prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 11. ožujka, u Dubrovčanu, nakon što je prilikom izlaska iz školskog autobusa izgubilo ravnotežu i palo, a kotač autobusa prešao mu je preko noge.

Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 14.20 sati. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 61-godišnji vozač autobusa krenuo vozilom prema naprijed prije nego što je dijete, rođeno 2013. godine, u potpunosti izašlo iz autobusa.

Zbog kretanja vozila dijete je izgubilo ravnotežu i palo na šljunčano proširenje, nakon čega mu je zadnji desni kotač autobusa prešao preko noge. Vozač je potom nastavio vožnju.

Ozlijeđeno dijete prevezeno je vozilom Hitne medicinske pomoći u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem liječenju.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje 13. ožujka te će protiv 61-godišnjeg vozača biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Uz to, protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu zbog prekršaja napuštanja mjesta prometne nesreće.

