Uhvaćen par koji je godinama izrabljivao muškarca kao roba: Živio u neljudskim uvjetima u kamp kućici

Policijska uprava primorsko-goranska dovršila je opsežno kriminalističko istraživanje kojim je razotkriven slučaj brutalne radne eksploatacije na području Gorskog kotara. Podnošenjem kaznene prijave protiv dvoje hrvatskih državljana – 28-godišnjakinje i 30-godišnjaka – policija ih sumnjiči za teško kazneno djelo trgovanja ljudima.

Prema navodima policije, osumnjičeni su u posljednje dvije godine 42-godišnjeg hrvatskog državljanina, koristeći prijetnje, obmane, prijevare i njegovo teško materijalno stanje, doveli u podređen položaj ovisnosti te ga radno eksploatirali. Muškarca su, kako navode, u manjem mjestu u Gorskom kotaru iskorištavali za razne poslove “u vidu služenja i odnosa sličnog ropstvu”.

Oštećeni je bio smješten u neljudskim uvjetima – u kamp kućici bez osnovnih preduvjeta za stanovanje. Tamo je, slijedeći njihove naloge, obavljao različite teške fizičke poslove, za koje nije dobivao nikakvu novčanu naknadu, dok su osumnjičeni svu financijsku dobit zadržavali za sebe i ostvarivali nepripadajuću imovinsku korist.

Preuzeli njegove nekretnine i teretili ga za tuđe prekršaje

Osim što su mu zadržali osobne dokumente, osumnjičeni su s njime sklopili i fiktivne ugovore kako bi preuzeli vlasništvo nad njegovim nekretninama – obiteljskom kućom i voćnjakom – na području jedne općine u Gorskom kotaru. Uz to, nadležnim tijelima su u više navrata prijavljivali 42-godišnjaka kao počinitelja raznih prometnih prekršaja, iako su znali da su prekršaje počinile druge osobe iz njihovog domaćinstva.

U kući pronađeni pištolji i 239 komada streljiva

Tijekom istraživanja policija je, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, obavila pretragu doma koji osumnjičenici koriste. Tom prilikom pronađeno je ilegalno oružje i eksplozivne tvari koje je 30-godišnjak nezakonito posjedovao: pištolj “Crvena zastava” M70 kalibra 7,62 mm s tri spremnika, startni pištolj “Mariner” kalibra 6 mm PLATZ, još jedan startni pištolj s oznakom Mob 1900 kalibra 6 mm te ukupno 239 komada različitog streljiva.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, a zbog osnovane sumnje da su, sukladno Konvenciji UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i pripadajućem Protokolu te članku 106. Kaznenog zakona RH, počinili kazneno djelo trgovanja ljudima, oboje osumnjičenika predani su pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Osim toga, 30-godišnjak je dodatno kazneno prijavljen i za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. Kaznenog zakona.

