Dva brata poginula su strašnoj prometnoj nesreći na području Lupoglava u Istri, piše Danas.hr. Do nesreće je došlo oko 17:45 sati kada je vozač automobila pulskih registracija prešao na lijevu stranu ceste i udario u stablo. Nakon što se automobil odbio od stabla, sletio je niz padinu i zapalio se. U potpunosti je izgorio, a u njemu su pronađena tijela dvije osobe, izvijestila je tada Policijska uprava Istarska.

"Cijeli Lupoglav zavijen je u crno. Ugasila su se dva života i to dvojice braće. Imali su 19 i 12 godina i poznajem im roditelje i baku koja isto živi u Lupoglavu. Život je bio pred njima. Tragedija je to koju mjesto ne pamti. Stradala su djeca!", kazala je mještanka i poznanica obitelji za 24sata, a čim je čula za tragediju popila je tabletu za smirenje.

Kada je završen očevid, odvjetnica je naložila obdukciju pronađenih tijela, a automobil će ići na vještačenje.

Kada se vatra ugasila uočili su dva tijela

Zapovjednik Javne vatrogasne postaje Pazin, Vjekoslav Valenta, tada je izašao na teren pa prepričao prizore koji su dočekali njega i kolege, prenosi Danas.hr. U pomoć su im pristigli i vatrogasci iz Lupoglava.

"Automobil je bio u razbuktaloj fazi i tek kasnije, kada su vatrogasci došli do mogućnosti da izvrše kontrolu, uvidjeli su da se u automobilu nalaze tijela smrtno stradalih", otkrio je Valenta. U početku ništa nisu vidjeli, a kada se vatra ugasila, shvatili su da automobil nije bio prazan.

Obavijestili su policiju i Hitnu pomoć.

"To je prizor kojeg svaki vatrogasac u svojoj karijeri vidi. Sigurno da nam je bilo šokantno i neprirodno to za vidjeti, no svoj posao smo morali odraditi", istaknuo je zapovjednik JVP Pazin. Do zapaljenja automobila moglo je doći, objasnio je Valenta, pri udarcu u stablo.