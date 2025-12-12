Ovo je krijumčar čiji se čamac prevrnuo u ledenoj Savi: Poginulo troje ljudi

Sudac istrage odredio je u petak istražni zatvor 23-godišnjem državljaninu BiH osumnjičenom da je preko Save kod Slavonskog Broda krijumčario migrante čamcem koji se prevrnuo pa su dvije žene i jedan muškarac preminuli.

Brodsko-posavska policija je izvijestila da je kriminalističkim istraživanjem potvrdila sumnju kako je 23-godišnjak iz koristoljublja s nepoznatom osobom dogovorio da će strane državljane nezakonito prevesti čamcem preko rijeke Save iz BiH u Hrvatsku.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Policija podsjeća da su u četvrtak u 5.20 sati, zaprimili dojavu da se u rijeci Savi na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u vodi i zapomaže.

Preminule tri osobe

Na mjesto nesreće su upućene žurne službe, a policija je u suradnji s građanima i vatrogascima iz Save izvukla 13 stranaca te osumnjičenog 23-godišnjaka državljanina BiH. Većina migranata s prevrnutog čamca je, prema ranijim policijskim informacijama, imalo kineske, a jedan turske dokumente.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

"Osobe su bile pothlađene i u teškom stanju dok jedna muška osoba na mjestu događaja nije davala znakove života. Sve osobe su u suradnji s djelatnicima Hitne medicinske pomoći prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu. Dvije ženske osobe, koje su bile u teškom zdravstvenom stanju, naknadno su u bolnici na Hitnom prijemu preminule", priopćila je policija.

Nakon odluke suca istrage osumnjičeni je predan u zatvor u Požegi, a prema stranim državljanima slijedi postupak sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Brodsko-posavska policija podsjeća da je na njihovu području i ranije bilo slučajeva u kojima krijumčari iskorištavaju strane državljane dovodeći u opasnost njihove živote i zdravlje. "U ovo doba godine, nezakoniti prelasci državne granice preko rijeke Save gumenim i drvenim čamcima ili preplivavanjem vrlo su opasni. Osobe koje to čine dovode u neposrednu opasnost svoje živote i živote drugih osoba te su neizbježne i tragedije", poručila je policija.

