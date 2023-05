"Policija čeka nalaz obdukcije. Slijedom nalaza će se kvalificirati kazneno djelo. Došlo je do narušavanja reda i mira više osoba. Nad dvije osobe se provodi kriminalističko istraživanje", kazala je kratko glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin slučaj iz biogradskog kluba u kojem je izbila tučnjava nakon koje je preminuo zaštitar.

U ranijem priopćenju Policijske uprave navodi se da je u 4.05 sati policija postupala po dojavi Hitne medicinske pomoći Biograd da pružaju liječničku pomoć muškarcu u ugostiteljskom objektu u Biogradu. Ozlijeđeni 54-godišnji hrvatski državljanin je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je umro. Nalaz obdukcije je ključan jer će dati konačan odgovor na to je li zaštitar preminuo od posljedica tučnjave ili je, kao što su neki mediji neslužbeno doznali da se govori, od infarkta.

Obračun dvije skupine u kojima su sinovi lokalnih političara

Ipak, u medije polako cure detalji što se točno događalo u klubu. Kako piše Zadarski, riječ je bila o obračunu dvije skupine mladića iz dva biogradska mjesta, među kojima su poznati sportaši i sinovi lokalnih političara.

Kada je tučnjava rezultirala time da se zaštitar u klubu srušio, navodno, nakon što je pokušao smiriti situaciju, djelatnici kluba su ga pokušavali reanimirati. Nakon dolaska Hitne pomoći koja se zbog gužve čekala duže od uobičajenog vremena, zaštitar je preminuo na putu do zadarske Opće bolnice.

Vlasnik noćnog kluba Daniel Šangulin, inače HDZ-ov vijećnik u gradu Biogradu, nije htio o tome govoriti, no njegov otac Tonči, koji je bio dugogodišnji predsjednik Gradskog vijeća Biograda, rekao je kako je 54-godišnjak stradao dok je pokušavao smiriti sukob između dvojice mladića.

"Nažalost se dogodila nesreća, no nije bila riječ o masovnoj tučnjavi. Zaštitar se posljednjih dana žalio na zdravstvenu situaciju koja nije bila dobra, no nije išao liječniku. Kada je krenuo smiriti dvojicu mldića jednostavno se srušio, no nitko ga nije udario", tvrdi Šangulin.

Ravnatelj zadarske Opće bolnice Željko Čulina potvrdio je kako je 54-godišnjak preminuo na putu do zadarske Opće bolnice. Kada je dovezen već je bio mrtav, no na tijelu je imao tragove ozlijeda. Obdukcija će se provesti poslijepodne u Šibeniku.