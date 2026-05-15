Koliko je još žrtava ostalo iza trovača ispod maski? Dosje Jarak donosi ispovijest kćeri otrovanog Milana

Partneri u ljubavi bili su partneri u zločinu. Nevjenčani par Niko Batljan Riža i Ivanka Oskoruš živjeli su u malom mjestu Plaški nedaleko od Plitvičkih jezera. Nitko nije bio svjestan toga koliko je žrtava ostalo iza dvoje neupečatljivih ljudi skrivenih ispod maski.

Riža i Ivanka su potiho ubijali u zabačenom dijelu zemlje. Nije sasvim jasno koliko je trajala "zona sumraka" u kojoj su živjeli stanovnici Plaškog, ni kada bi joj bio kraj da gnjusni zločini slučajno nisu otkriveni.

Par je u lokalnom kafiću vrebao žrtve. Kada bi vidjeli da netko ima par sto kuna, krenuli bi u napad. Pozvali bi ga za stol, Ivanka bi zavodila žrtvu, a Riža bi mu sipao otrov u piće.

Za trovanja po Plaškom, Ivanka je osuđena na 30, Riža na 40 godina zatvora. Na sudu je utvrđeno da su unaprijed kovali podmukli plan. U cijeloj priči nevjerojatan je nedostatak empatije i kajanja - trovali su ljude zbog par sto kuna.

Za Dosje Jarak dušu je otvorila kćer jedne njihove žrtve, otrovanog Milana Vrcelja.

Kćer žrtve za Dosje Jarak

"Ovdje sam rođena. Ovo je moj život. Ovo je moja ljubav. Sve... Moj tata naučio me da cijepam drva, da kosim travu, proveo me kroz šumu, naučio me da volim Liku", ispričala je Danijela.

Za oca kaže da je bio najbolji na svijetu. Netko na koga je ponosna.

Nekoliko mjeseci prije nego što je napadnut, ona se preselila u Irsku. Majka joj je javila da je otrovan.

Policija je odmah pokrenula istragu, a dok se Vrcelj još oporavljao, u bolnicu je doveden Milan Vidaković (51) u kritičnom stanju. Obojici je pozlilo nakon što su pili s nevjenčanim parom Rižom i Ivankom. Tada još nitko nije bio svjestan užasa koji su ljubavnici ostavljali iza sebe.

"Mislim da je moj otac najmanje zaslužio ovo", iskrena je Danijela.

Za Dosje Jarak progovorili su načelnik mjesta te šef karlovačke krim policije. Kako se počeo rasvjetljavati slučaj i koliko je bilo sumnjivih smrti ljudi koji su bili povezani s parom?

Službeno su osuđeni za dva ubojstva i jedno ubojstvo u pokušaju, ali vjeruje se da je žrtava bilo više.

