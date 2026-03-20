Tragično poginuo hrvatski planinar i bivši dekan: Gorska služba ubrzo pronašla tijelo

Hrvatski planinarski savez (HPS) izvijestio je da je 18. ožujka, pri planinarenju na Madeiri, tragično preminuo Hrvoje Gold, pročelnik Komisije za planinarske putove Hrvatskog planinarskog saveza i predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Vihor te nekadašnji dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Gold je bio dio grupe od pedesetak planinara koji su krenuli označenom stazom Vereda dos Balcões. Nakon posjeta vidikovcu s pogledom na dolinu Fajã da Nogueira, na povratku prema polazištu, suputnici su primijetili da ga nema. Njegovo tijelo pronašla je gorska služba za spašavanje u području Ribeiro Frio, a okolnosti njegove smrti zasad nisu razjašnjene, piše Madeira Island News.

Gold je rođen u Zagrebu 1951. Diplomirao je 1974., a magistrirao 1979. na Elektrotehničkom fakultetu (Fakultetu elektrotehnike i računarstva) Sveučilišta u Zagrebu te doktorirao 1994. disertacijom Doprinos sigurnosti prometa primjenom inteligentnih informacijsko-komunikacijskih modula na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

Akademska karijera

Od 1974. do 1982. radio je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, a od tada do umirovljenja 2018. na Fakultetu prometnih znanosti. Od 2004. bio je redoviti profesor. Predavao je kolegije Umjetna inteligencija, Sustavi prividne stvarnosti u prometu i Prometni geoinformacijski sustavi. Bio je predstojnik Zavoda za inteligentne transportne sustave (2004. – 2006. i 2008. – 2014.) te osnivač Laboratorija za inteligentne transportne sustave (2012.). Obavljao je dužnost prodekana za znanost i vanjsku suradnju (2010. – 2014.), a u razdoblju od 2014. do 2018. bio je dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Profesionalno se bavio se inteligentnim transportnim sustavima, transportnom logistikom, predviđanjem i upravljanjem prometnim tokovima te razminiranjem. Autor je knjiga Informatika u prometnom inženjerstvu 1 i Elementi i sklopovi telekomunikacijskih uređaja. Bio je istraživač i voditelj na više domaćih projekata. Djelovao je i kao osnivač Udruge Inteligentni transportni sustavi Hrvatska (2005.) te član (od 2001.) i predsjednik (2005. – 2006.) Znanstvenoga vijeća Hrvatskoga centra za razminiranje, naveli su iz HPS-a.

POGLEDAJTE VIDEO: :Filip Bach HGSS-a: "Prešli smo nabujali potok sa sigurnosnim užetom i spasili planinare'