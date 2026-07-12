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Tragedija u Zadru: Radnik Vodovoda poginuo na uređaju za pročišćavanje

Tragedija u Zadru: Radnik Vodovoda poginuo na uređaju za pročišćavanje
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Foto: Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U tijeku je očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja tragedije

12.7.2026.
13:12
danas.hr
Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Zadarska policija u nedjelju oko 9.55 sati zaprimila je dojavu da je osoba nastradala nakon što je pala u kolektor za obradu otpadnih voda u Zadru.

Sve žurne službe pojurile su na lice mjesta, a po dolasku su utvrdile da je muškarac preminuo. 

U tijeku je očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja tragedije.

Preminuo djelatnik Vodovoda 

Direktor Vodovoda d.o.o. Zadar Tomislav Matek potvrdio je da je u nesreći život izgubio djelatnik te tvrtke, piše Slobodna Dalmacija

"U jutarnjim satima na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao djelatnik Vodovoda. Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji provode nadležna tijela, a društvo u potpunosti surađuje s policijom, Državnim odvjetništvom i svim ostalim nadležnim službama kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja", naveo je Matek i izrazio sućut obitelji i najmilijima.

VodovodZadar
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