Tragedija kod Skradina: U požaru vikendice smrtno stradao muškarac

U petak oko 20.50 sati u mjestu Sonković kod Skradina došlo je do požara u vikendici, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, izvijestila je policija.

Odmah po dojavi, na mjesto događaja izašla je JVP Šibenik sa 7 vozila i 17 vatrogasaca te je požar ugašen u 23.21 sati.

Obavljenim očevidom, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kvara na električnim instalacijama, kojom prilikom su u potpunosti izgorjeli kat kuće i krovište, uslijed čega su se krov i drveni pod urušili u prizemlje kuće, koje je također u potpunosti izgorjelo.

U požaru je smrtno stradala osoba za koju se s velikom vjerojatnošću pretpostavlja da je muškarac u dobi od 79 godina.Tijelo preminule osobe je po nalogu državnog odvjetnika prevezeno na Odjel patologije šibenske bolnice.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.