Taksi i tramvaj sudarili su se u Maksimirskoj ulici u Zagrebu nešto prije 9 sati, a onda je uslijedila i svađa dvojice vozača, javlja Jutarnji list. U tramvaju broj 7 zatekao se i jedan čitatelj koji je otkrio da se taksi zabio u ZET-ov tramvaj koji je prolazio. Baš zbog toga, tramvaj je odbacio taksi do drugog automobila.

Čitatelj tvrdi da je vjerojatno taksi izlazio s parkiranog mjesta. Nakon toga vozači su se posvađali, a došlo je i do zastoja u prometu koji je u međuvremenu normaliziran, piše na stranici Holding centra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još jedan od čitatelja kazao je kako je i prije nesreće došlo do neugodne situacije u tramvaju broj 7. Ispred semafora taksist se ubacio ispred tramvaja na tračnice. Tada je vozač tramvaja počeo psovati, a čak je izašao iz tramvaja i otišao do vozača taksija. Ipak, nije došlo do većeg sukoba jer je taksist odjurio kada se upalilo zeleno na semaforu.