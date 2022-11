Željeznička nesreća dogodila se oko 2 sata ujutro kod Rijeke na Škrljevu. U nesreći je sudjelovao teretni vlak koji prometuje na relaciji Rijeka - Moravice. Cisterna koja je također sudjelovala u nesreći, je, prema prvim informacijama, bila prazna te nema ozlijeđenih.

"Čuo sam gromoglasan prasak koji me probudio iz sna. Otišao sam na prozor, no nisam dobro vidio tračnice jer je bio mrak pa sam stvarno pomislio da je u pitanju grom i vratio se u krevet. Tek ujutro kad se razdanilo imao sam što vidjeti. Strašno, sva sreća pa se nije radilo o putničkom vlaku i da su cisterne bile prazne", kazao je za 24sata stanar zgrade tik do željezničkog kolodvora Škrljevo.

'Strojovođa si je u bradu govorio kako je mogao poginuti'

U teškoj nesreći samo je strojovođa ozlijeđen, a zadobio je lakše ozljede, rekli su iz HŽ Carga.

"Nakon nesreće vidio sam strojovođu kako hoda tik do tračnica i šokiran sam sebi u bradu govori - 'mogao sam poginuti!? Kasnije sam čuo da je, kada je shvatio da će udariti u cisterne, potrčao prema stražnjem dijelu lokomotive, tj. prema vratima iz kojih je ispao pri udaru. Taj potez ga je vjerojatno spasio jer i sami vidite koliko je smrskan prednji dio", rekao je potresen stanar kuće pored kolodvora.

Obustavljen promet

Od 2.19 je obustavljen željeznički promet između Rijeke i Zagreba. HŽ je na stranicama izvijestio kako su zbog izvanrednog događaja uveli autobuse.

"Danas, 14. studenoga, zbog izvanrednog događaja putnici vlakova bit će prevezeni autobusima:

4603 Rijeka 07.35 - Plase 08.08

4602 Plase 07.49 - Rijeka 08.24

4605 Rijeka 11.53 - Plase 12.29

4000 Plase 12.12 - Rijeka 12.43

4001 Rijeka 13.58 - Delnice 15.12

4604 Delnice 15.14 - Rijeka 16.28

4607 Rijeka 15.23 - Plase 15.56".

Ljudska pogreška?

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da je, prema prvim informacijama, do nesreće došlo zbog ljudske pogreške. "Prema prvim informacijama koje imam, radi se o ljudskoj pogrešci, od strane prometnika vlakova", rekao je naglasivši da ne može govoriti o detaljima te da je riječ o prvim informacijama.

"Što se točno dogodilo utvrdit će nezavisna tijela i povjerenstvo koje je formirala HŽ infrastruktura te Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu", dodao je ministar Butković, koji je u ponedjeljak u Rijeci obišao gradilište državne ceste 403.