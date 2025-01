Poznat uzrok požara u Dubrovniku: Automobili izgorjeli do neprepoznatljivosti!

Više je vozila oštećeno u požaru koji je izbio u noći sa srijede na četvrtak u Ulici kardinala Stepinca u Dubrovniku. Požar je buknuo ispred stambene zgrade, piše Dubrovački dnevnik.

Foto: Dubrovački dnevnik

Iz Operativno-komunikacijskog centara za dubrovački medij potvrdili su da je uzrok požara utvrđen - na jednom od vozila došlo je do poremećaja na električnim instalacijama. To je dovelo do zapaljenja, a vatra se širila i na ostala vozila.

Foto: Dubrovački dnevnik

Nisu utvrđene kažnjive radnje, a automobili su izgorjeli do neprepoznatljivosti.

