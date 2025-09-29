Sumnjiv kamion pregledan na prijelazu Erdut: Ovaj put carinici su uhvatili ogroman plijen

Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Osijek spriječili su u četvrtak, 25. rujna 2025., pokušaj krijumčarenja velike količine cigareta na graničnom prijelazu Erdut, priopćili su iz Carinske uprave.

Tijekom pregleda teretnog vozila i prikolice srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, carinici su među prijavljenom robom pronašli 120.000 komada cigareta marke Winston Legend Blue s kosovskim markicama.

Foto: Carina Uprava

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora, protiv vozača je podnesena kaznena prijava. Pronađena roba privremeno je oduzeta.

