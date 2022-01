Ni večernji sati i noć koja se spustila nisu obustavili potragu u Beogradu za nestalim Splićaninom Matejem Perišem.

"Ono što je dodatno zakompliciralo ovu stvar jest to da imamo faktor vode, dosta brze vode i imamo kasno prijavljivanje nestanka, što je najbitnija stvar da se što prije napravi prijava. Ono što je dobro je što su raznovrsne jedinice policije angažirane da se pokrije rijeka u fokusu, ali ne treba isključiti i druge dijelove. Imamo koliko toliko prostornu-vremensku vezu Matejeva kretanja, ali ostaje nejasno što se događa s njim poslije terase. To daje dosta prostora za pesimizam, ali i optimizam", kazao je za RTL Danas Darko Obradović, stručnjak za sigurnost.

Nestanak prijavljen 'relativno kasno'

Dodao je i kako ima puno faktora koji mogu utjecati na istragu. "Žao mi je što je nestanak prijavljen relativno kasno i to mi budi pesimizam", kazao je.

Važnost videoanalitike

Za utvrđivanje kretanja nestalog Mateja ključna je bila videoanalitika. Obradović je kazao da se pritom koriste javne i sigurnosne kamere na objektima.

"To je mukotrpan posao, pribaviti snimke i ustanoviti vremenski period, da se sa sigurnošću ustanovi putanja kretanja. Ako dođe do preklapanja snimki možete imati pogrešne tragove koji vas vode u nelogičnosti. Zadovoljan sam da je to napravljeno u određenom roku. Videoanalitika je zahtjevan posao, pogotovo ako jednu stvar izuzmete nećete imati cjelinu", smatra Obradović.

Govoreći o uzimanju otisaka na mjestu potrage te izuzeću nekih dokaza, Obradović je kazao kako je važno da se ustanove materijalni tragovi kako bismo bili sigurni da je Matej, ako je završio u vodi, stvarno bio posljednji put na tom mjestu.

"Policija otvara istragu jer se ne zna sudbina i uzroci i uzimaju se otisci da se vidi je li bilo drugih osoba. Policija pristupa svim opcijama u igri, a onda će na temelju materijalnih dokaza prostorno-vremenskih veza ustanovljavati što se dogodilo", kazao je Obradović.

"Kada dođe do nestanka bilo koga i kada tužitelj odluči da se objavi fotografija to je važno jer se motiviraju građani koji nešto znaju, vidjeli su ili čuli. Apelira se na građane da se jave i pruže dodatne informacije", zaključio je Obradović.