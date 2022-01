"Čekamo nešto, a ne znamo koliko ćemo čekati, ni kakav će biti ishod. Nedostaje mi sin, moj smisao života. Čovjek sam koji sve razumije i da život nije jednostavan, ali ovo stanje ne bih poželio nikome, ni najgorem čovjeku", započeo je svoju potresnu ispovijest Matejev otac, Nenad Periš za Blic.

Nenad je u Beogradu od nedjelje te je u vezi s nadležnim institucijama. Međutim, još uvijek nema informacija gdje bi Matej mogao biti. Matejev otac je za Blic kazao da je njegov sin s mladićima koji su bili s njim u klubu njegovi najbolji prijatelji već 20 godina. "Oni su provodili vrijeme zajedno u Splitu. Druže se čitav život. Sa svima njima sam u kontaktu. Momci plaču neprestano i oni se grozno osjećaju. Teško im je", kazao je Nenad, dodajući da su se mladići vratili u Hrvatsku u ponedjeljak navečer te prošli poligraf.

'Čekamo nešto za što ne znamo koliko ćemo čekati'

Za 27-godišnjim Splićaninom traga se već šesti dan, a u potragu su od jučer uključeni i ronioci koji sonarima pretražuju Savu i Dunav. Osim toga, pojavile su se i snimke nadzornih kamera - jedna na kojoj Matej trči ulicama Beograda, za koju je njegov otac potvrdio da se na njoj nalazi njegov sin, a druga snimka prikazuje nekoga ili nečega tko ili što pliva Savom.

"Obitelj i ja čekamo nešto za što ne znamo koliko ćemo čekati, niti kakav će biti ishod. Otac sam, odgajao sam svoju djecu i znam da je život nepredvidiv. Ali emocije koje imam, stanje u kojem sam je grozno. Ovo ne bi poželio ni najgorem čovjeku. Imam podršku prijatelja, a jedino što želim jest da nađem svog sina i da se ovo završi", kazao je Periš.

"Matej ima dvije sestre koje su loše, grozno im je. Kada razmišljamo o budućnosti, životu...Mi smo tu gdje jesmo i čekamo", kazao je shrvani Nenad. Komentirao je i navode da su Matejevi prijatelji kasno prijavili njegov nestanak.

"Oni su isti dan prijavili nestanak. Zvali su ambasadu, očekivali su da će se pojaviti...Ja tu ne vidim neki problem, mladi ljudi kada je proslava ne misle na stvari koje se mogu dogoditi, koje mogu biti loše", kazao je Periš.

Zašto je Matej pokušao ući u taksi?

Osvrnuo se i na snimke koje su se pojavile u medijima, a za koje se pretpostavlja da prikazuju Mateja neposredno prije nestanka. "Na snimci gdje se vidi taksi, Matej je, gdje trči, to je on. Ali video na kojem netko pliva ne može biti moj sin. Nitko ne može plivati ​​u vodi koja ima temperaturu od četiri stupnja. To čak nije ni stil plivanja mog sina. Mislim da je to predmet koji lebdi, a ne Matej", pojasnio je Nenad, dodajući da ne zna zašto je usred noći trčao bez jakne, kao niti zašto je pokušao ući u taksi. Odgovor ne znaju ni njegovi prijatelji.

"Nismo sigurni je li htio otići u stan i vratiti se. Možda je htio uzeti taksi da se što prije vrati, pa nije uzeo jaknu. Ne znamo ništa", kazao je Matejev otac, dodajući da je iz snimke jedino jasno da je njegov sin normalno komunicirao s taksistom kada je pokušao ući u vozilo.

"Mislim da se htio vratiti u klub i tražio je taksi i otišao je na stražnja vrata kao što se obično ulazi u vozilo. Neki su mi rekli da je taksist bio zauzet zbog svjetla na vozilu, a Matejevo ponašanje pokazuje da ga je vjerojatno pitao može li ući, ali da je taksist odgovorio da je zauzet. To pokazuje da je normalno komunicirao, da nije nešto tražio, ali da je želio što prije negdje, najvjerojatnije u stan", kazao je Nenad, nagađajući što se moglo dogoditi.

'Sve je na nivou pretpostavki'

"Najveći je problem što u ovom slučaju nema očevidaca i sve je na nivou pretpostavki", kazao je ronilac Pera Veselinović koji je iz vode izvadio više od 30 utopljenika. Na temelju iskustva kaže i da nagli prestanak rada mobitela znači kontakt s vodom.

"Kada dođe u vodu, temperatura je sada oko pet stupnjeva, dolazi do hipotermije, naglog rashlađenja organizma, sad zavisi od količine alkohola, koliko je on popio, koliko je njemu vruće, koliko mu je hladno, koliko mu je toplo, ali najviše 5-6 minuta, najutreniraniji plivači, mogu da izdrže tu temperaturu vode. Onda dolazi do fiziološkog procesa, to je usporenje rada srca. Usporava se disanje, pluća. Ulazi u stanje hibernacije i dolazi do davljenja", pojasnio je Veselinović.