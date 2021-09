U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Solinu ozlijeđeno je petero maloljetnika. Četvorica su teže ozlijeđena, ali nisu životno ugrožena, dok je jedan lakše. Nesreća se dogodila 20 minuta nakon ponoći. Maloljetnici su automobilom udarili u stup, nakon čega se vozilo zapalilo i potpuno izgorjelo.

Maloljetnik ukrao ključeve dok je otac spavao?

Kako navodi 24sata, njih petero u dobi od 14 do 16 godina bilo je u automobilu Renault Megane, te su 20 minuta iza ponoći udarili u rasvjetni stup nakon čega se vozilo zapalilo i u potpunosti izgorjelo. Za volanom je bio 16-godišnjak koji je, kako doznaje 24sata, uzeo ključeve od neregistriranog automobila dok je otac spavao. Trojica njegovih prijatelja su njegovi vršnjaci, dok je peti maloljetnik u dobi od 14 godina.

Spasio ih je mladić koji se tamo slučajno zatekao

Kako doznaje Dalmacija danas, vozača i putnike iz automobila spasio je mladić koji se tu slučajno zatekao. Prolazio je automobilom pokraj mjesta nesreće i do dolaska vatrogasaca izvukao unesrećene iz vozila koje je zatim u potpunosti progutala vatra.

'Nesreća na najbolji način opisuje stanje sigurnosti našeg cestovnog prometa'

Nesreću je za autoportal komentirao i prometni stručnjak Željko Marušić.

"Nesreća na najbolji način opisuje stanje sigurnosti našeg cestovnog prometa. Mladić za volanom Renault Meganea prve generacije (1995. – 2002.), vrijednog 15.000 kn, dakle iz sigurnosno 'pretpovijesnog' razdoblja, očito želeći impresionirati četvoricu vršnjaka naguranih u autu, punom je snagom potegao skliskom zavojitom cestom bez zaštitne ograde i s armiranobetonskih stupovima električne mreže u zoni izlijetanja. Spojila su se, u negativnoj sinergiji, sva tri bitna elementa cestovne sigurnosti. Prvo, krajnje neodgovorni vozač, koji je prekršio brzinsko ograničenje u naselju (članak 53. stavak 1, Zakona o sigurnosti prometa na cestama), brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti i stanju vozila (članak 51. stavak 1), a je li bio pod utjecajem alkohola i/ili dugih nedozvoljenih supstanci, pokazat će istraga. Drugo, stari i nesigurni, a još uvijek brzi automobil, koji po današnjim mjerilima zaslužuje nula zvjezdica za sigurnost po Euro NCAP-u. Treće, zavojita cesta u naselju, sa skliskim asfaltom (pravilom u Dalmaciji zbog korištenja lokalnog agregata s dosta vapnenca) i nezaštićenim armiranobetonskim stupovima uz rub, dakle s nula zvjezdica za sigurnost po Euro RAP-u", navodi Marušić.

'Nužne su sljedeće mjere'

Dodaje kako o silini udarca govori činjenica što se automobil nakon nesreće zapalio, pa je sreća u nesreći što je sve, zasad, završilo s teškim i lakim ozljedama.

"Ova nesreća pokazuje kako treba uvesti mjere smirivanja brzine i pojačati kontrole na prometnicama bez temeljnih sigurnosnih značajki te pojačati policijske kontrole, ali to nije dovoljno, jer treba smanjiti dostupnost brzih, a nesigurnih automobila mladima. Nužne su sljedeće mjere: Na cestama s nezaštićenim krutim objektima uz cestu (stabla, armiranobetonski i čelični stupovi, betonski prilazi i mostići preko odvodnih kanala…) treba ugrađivati uspornike, poprečne vibracijske trake, a pred pješačke prijelaze i klasične. Na kritičnim dionicama postaviti radarske kamere za mjerenje brzine. Nadalje, treba vratiti odredbu o ograničenju snage vozila kojim smiju upravljati vozači do navršene 24. godine, ali je odrediti na 70 kW (95 KS). Uz to, Marušić smatra da treba uvesti sigurnosni malus na osiguranje od autoodgovornosti, od 50 do 200 posto, na brze a nesigurne automobile.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Dakle, brzi stari automobil možete kupiti za 20.000 kuna, ali godišnju policu osiguranja trebate platiti 10.000 kuna. Pa izvolite…", navodi Marušić.

Također, smatra da bi trebalo smanjiti trošarinu (PPMV) za nova vozila s pet zvjezdica za sigurnost po standardu Euro NCAP za 50 posto, a ako usto imaju i sustav autonomnog kočenja, za 100 posto. I na kraju, Marušić smatra da treba intenzivirati policijske patrole na kritičnim prometnim uvjetima, u noćima i jutrima vikenda, kad naša mladež odlazi i vraća se iz provoda.