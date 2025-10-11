Strava u Dalmaciji! Sletjeli s ceste i zabili se u stijenu: Ozlijeđeni vozač i dijete

Vozač (43) i dijete ozlijeđeni su u prometnoj nesreći u mjestu Kali, kada su na četverociklu sletjeli s ceste i udarili u stijenu.

Nesreća se dogodila u petak u 14.30 sati, a ni vozač ni dijete nisu nosili zaštitnu kacigu.

"Upravljajući vozilom, 43-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste uslijed čega gubi kontrolu nad vozilom te izliježe izvan kolnika i udara u kamenu stijenu", izvijestila je zadarska policija.

Teško ozlijeđenom vozaču i djetetu, čija težina ozljeda nije poznata, pomoć je pružena u Općoj bolnici Zadar.

Policija je o događaja izvijestila nadležno državno odvjetništvo. Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač će biti prekršajno sankcioniran.

