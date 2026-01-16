Horor kod Vrbovca, muškarac (42) umro dok je sjekao drva: 'Grana je pala na njega'

POŽAR PROGUTAO SVE /
Hrvat teško stradao u austrijskom tunelu, zastrašujući su prizori s mjesta nesreće

Muškarac (42) poginuo je u petak ujutro u šumi u mjestu Haganj kod Vrbovca dok je sjekao drva, javlja Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Navode da je riječ o zaposleniku poduzeća iz Vrbovca na kojeg je oko 8.00 sati tijekom sječe pala grana.
Više okolnosti tragedije trebalo bi biti poznato nakon što završi očevid koji je upravo u tijeku.
Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH) obaviješten je o slučaju.
