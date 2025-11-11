FREEMAIL
POMOĆ GRAĐANA /

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Pozvali su građane ako prepoznaju osobe s fotografija ili ako imaju korisne informacije da obavijeste Drugu policijsku postaju Split na telefon 021/309-356, 309-357 ili na broj 192

11.11.2025.
16:05
danas.hr
Pu Splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska objavila je fotografije muškaraca za koje smatraju da posjeduju informacije u vezi teške krađe, odnosno provale u stan u Splitu ovog kolovoza.

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

"Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela Teška krađa iz čl. 229. st. 1. toč. 1. Kaznenog zakona, provaljivanjem u stan u Splitu u kolovozu 2025.", izvijestili su iz policije.

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Pozvali su građane ako prepoznaju osobe s fotografija ili ako imaju korisne informacije da  obavijeste Drugu policijsku postaju Split na telefon 021/309-356, 309-357 ili na broj 192.

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Također, građani informacije mogu dostaviti osobno dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr 

Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

POGLEDAJTE VIDEO: Provalnici sa žutim prslucima i pilom: Jesu li inspiraciju pronašli u hrvatskoj pljački stoljeća?

ProvalaPu Splitsko DalmatinskaKrađa
POMOĆ GRAĐANA /
Splitska policija traži osumnjičene zbog teške krađe: Prepoznajete li ove muškarce?