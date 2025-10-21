SMRT SE ISTRAŽUJE /

U stanu u Karlovcu pronađeno tijelo mlade žene (33)

Foto: Marko Jurinec/pixsell

Točan uzrok smrti i okolnosti trebao bi otkriti očevid, a na tijelu će biti obavljena i obdukcija

21.10.2025.
12:44
Dunja Stanković
Marko Jurinec/pixsell
Tijelo mlade žene pronađeno je u ponedjeljak navečer u stanu u karlovačkoj četvrti Grabrik, a policija je potvrdila da je riječ o 33-godišnjakinji. 

"Temeljem zaprimljene dojave policijski službenici su sinoć u stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu pronašli mrtvo tijelo 33-godišnjakinje", objavili su iz policije.

Točan uzrok smrti i okolnosti trebao bi otkriti očevid, a na tijelu će biti obavljena i obdukcija. 

KarlovacSmrtPolicijaCrna Kronika
U stanu u Karlovcu pronađeno tijelo mlade žene (33)