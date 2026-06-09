Slovenac žestoko stisnuo gas na hrvatskoj autocesti: 'Ulovili' ga i pošteno kaznili

Vukovarsko-srijemska policija priopćila je da je uhvatila u ponedjeljak oko 22 sata Slovenca (45) kako automobilom juri autocestom kod Štitara čak 231 km/h. Bilo je to na dijelu ceste gdje je ograničenje brzini 130 km/h.

Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna 660 eura i zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec. Također, vozač je dobio i tri negativna prekršajna boda.