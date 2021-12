DRVO GA ZAUSTAVILO / Šleper na Učki sletio s ceste u provaliju: Ozlijeđenog vozača spašavali vatrogasci

U utorak ujutro na cesti između Parka prirode Učka i obližnjeg restorana došlo je do slijetanja šlepera s ceste u provaliju. Jedna osoba je ozlijeđena. Nije poznato kako je došlo do slijetanja kamiona. Policija obavlja očevid, a na terenu su i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Opatija i to sa četiri vozila te su im se pridružili i vatrogasci DVD-a Učka. Prema fotografijama, čini se kako je drvo uspjelo zaustaviti šleper u posljednji trenutak.