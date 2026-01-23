Razbojnici zaprijetili zaposlenici pošte oružjem pa pobjegli s novcem

U poslovnici pošte u Stepanskoj ulici u Donjoj Lomnici, na području Velike Gorice, danas oko 13 sati počinjeno je razbojništvo.

Prema zasad dostupnim informacijama, dvojica nepoznatih počinitelja uz prijetnju vatrenim oružjem izvršila su razbojništvo nad zaposlenicom te otuđila novac.

Nakon toga razbojnicu su pobjegli u nepoznatom smjeru.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.