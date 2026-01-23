FREEMAIL
PLJAČKA KOD VELIKE GORICE /

Razbojnici zaprijetili zaposlenici pošte oružjem pa pobjegli s novcem

Razbojnici zaprijetili zaposlenici pošte oružjem pa pobjegli s novcem
Foto: Rtl

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a više informacija će biti poznato nakon očevida

23.1.2026.
15:30
Andrea Vlašić
Rtl
U poslovnici pošte u Stepanskoj ulici u Donjoj Lomnici, na području Velike Gorice, danas oko 13 sati počinjeno je razbojništvo.

Prema zasad dostupnim informacijama, dvojica nepoznatih počinitelja uz prijetnju vatrenim oružjem izvršila su razbojništvo nad zaposlenicom te otuđila novac.

Nakon toga razbojnicu su pobjegli u nepoznatom smjeru.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

