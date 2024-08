Kruzer Explorer Of The Seas koji je prije nekoliko dana bio i u Dubrovniku, trebao je uploviti u Zadar u podne, no kako javlja Dubrovački dnevnik, sve će kasniti jer prema neslužbenim informacijama, u tijeku je potraga za putnikom koji je pao u more.

Na moru se vide brodice koje vjerojatno pomažu u potrazi. U tijeku je potraga na Jadranu, pokraj otočića Jabuka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Orke sve češće potapaju brodove. Evo kako to objašnjavaju znanstvenci

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa