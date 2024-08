Splitska policija zaprimila je dojavu da je u blizini otoka Jabuke oko 4.30 sati s kruzera u more pala osoba. U tijeku je potraga kojom koordinira i rukovodi Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Britanski turist pao je u more s kruzera Royal Caribbean Internationala.

Explorer of the Seas, kruzer klase Voyager u vlasništvu Royal Caribbean Internationala, porinut je u more 2000. godine i izgrađen u Finskoj. Ovaj brod, koji se smatra jednim od većih u svojoj klasi, može primiti do 3,840 putnika te ima posadu od 1200 članova.

Brod je dug 311 metara i širok 48 metara. Ispod razine mora proteže se devet metara, dok iznad površine vode doseže visinu od 63,4 metra. Ove dimenzije svrstavaju ga među veće putničke brodove.

Na brodu Explorer of the Seas postoje brojne aktivnosti. Među njima su predstave, bazeni i jacuzziji, klizanje na ledu, dječji klubovi, teretana, saune, FlowRider, tobogani, mini-golf teren, višenamjensko sportsko igralište, zid za penjanje, trkačka staza, te vanjsko kino s filmskim večerima. Postoji i kasino, bingo kao i zanatske radionice.

Explorer of the Seas je opremljen sa šest motora, od kojih su četiri dovoljna za postizanje maksimalne snage, dok je za održavanje broda u luci potreban samo jedan motor. Brod može postići maksimalnu brzinu od 23 čvora (oko 42,6 km/h), a za dostizanje te brzine potrebno mu je 20 minuta.

Sigurnosni aspekti također su značajno zastupljeni na ovom brodu. Opremljen je sa 26 čamaca za spašavanje i 72 splavi za spašavanje, što osigurava kapacitet 20 posto veći od broja putnika i posade.

Što se tiče infrastrukture i održavanja, brod koristi oko 900 tona vode dnevno, uključujući vodu za piće, pranje i druge potrebe. Na brodu su prisutna 14 putnička dizala, koja povezuju različite razine i sadržaje. Također, na brodu rade četiri stolara, čiji je zadatak održavanje drvenih dijelova infrastrukture.

Prema međunarodnim zakonima, svi brodovi moraju ići u suhi dok svakih pet godina, no većina brodova, uključujući Explorer of the Seas, to čini svake dvije do tri godine radi redovitog održavanja i modernizacije. Tijekom suhog doka u travnju i svibnju 2015. godine u Cadizu, Španjolska, brod je prošao kroz obnovu vrijednu 80 milijuna dolara, što je uključivalo tehničke nadogradnje i osvježenje sadržaja za putnike.

Svake godine, dijelovi broda koji se nalaze ispod vode pregledavaju se od strane ronilaca kako bi se osigurala strukturalna cjelovitost i sigurnost broda. Osim toga, na zapovjednom mostu uvijek su prisutna najmanje tri časnika, što je u skladu s pomorskim sigurnosnim standardima.

