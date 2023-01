Prometni stručnjak, bivši šef prometne policije i predstojnik Zavoda za cestovni promet, Rajko Horvat, smatra da devet uzastopnih nesreća na A3 koje su se dogodile u subotu navečer na autocesti A3 nisu slučajne te da će se slične nesreće i dalje događati na našim cestama.

"Nažalost, još ne djelujemo na uzrok nego na posljedicu. I ako djelujemo, onda je to stihijski i segmentalno, nemamo sustavnog uređenja analize prometnih nesreća i to će se i dalje događati. U ovoj prometnoj nesreći vjerojatno se spojilo niz okolnosti, od magle, vozača koji su možda upotrebljavali mobitel, brzine i nedržanja propisanog razmaka, same ceste koja je vjerojatno nije dobro ni obilježena", rekao je Horvat u RTL-u Danas.

'Ministarstvo je nadležno za nadzor koncesionara'

Zbog svega toga, dodaje, treba utvrditi uzroke i djelovati preventivno. Na pitanje o odgovornosti za ovu nesreću, Horvat spominje ministra prometa Olega Butkovića za kojeg kaže da se benevolentno ponaša prema problemu, a i da je u subotu trebao doći na mjesto nesreće.

"Koncesije su dodijeljene HAC-u i HC-u, Ministarstvo je nadležno za nadzor koncesionara i konačno bi Ministarstvo trebalo preuzeti važnu ulogu koja mu je dodijeljena u sigurnosti u cestovnom prometu. Nažalost, Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo tu ulogu", kaže.

Koncesionari su, ističe, dužni održavati autocestu tako da udovoljava zahtjevima sigurnosti i protočnosti prometa.

Dao savjete vozačima za vožnju u magli

Od svih sudionika nesreće na A3 samo dvoje su bili hrvatski državljani, a si ostali stranci.

"Mi smo turistička i tranzitna država. Moramo usmjeriti preventivu na to područje. Strani državljani jesu problem, ali ne toliko kao državljani Hrvatske. U takvim situacijama trebamo uzeti sve elemente, istražiti što se dogodilo. Ne možemo jednostrano gledati problem jesu li to strani državljani", istaknuo je Horvat.

Na kraju je dao savjet vozačima kako se ponašati u prometu kad se spusti magla.

"Koristite uređaje koje imate na autu - svjetla za maglu, provjerite rade li. Kamioni najčešće nemaju ispravna svjetla pa se događaju takve nesreće. Pripremite vozilo, ne samo svjetla, nego i zimsku opremu. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Kad se pojavi magla, smanjite brzinu, a ako primijetite da se netko vozi iza vas brže, upalite pokazivače smjera da vas primijeti", savjetovao je.