'JUNAK' S TREŠNJEVKE /

Prijetnjama smrću od muškarca izmamio desetke tisuća eura, pa se okomio na njegova člana obitelji

Prijetnjama smrću od muškarca izmamio desetke tisuća eura, pa se okomio na njegova člana obitelji
Foto: Ilustracija Sanjin Strukic/pixsell

Osumnjičeni 36-godišnjak u zakonskom roku završio je u pritvoru, a protiv njega podignuta je i kaznena prijava

15.11.2025.
13:58
Hina
Ilustracija Sanjin Strukic/pixsell
Zagrebačka policija je podignula kaznenu prijavu i predala pritvorskom nadzorniku 36-godišnjaka, osumnjičenog da je od 24-godišnjeg mladića pod prijetnjama iznudio nekoliko desetaka tisuća eura, a potom je prijetio i članu njegove obitelji, priopćeno je u subotu.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 36-godišnjak 10. studenoga na području zagrebačke Trešnjevke počinio kazneno djelo iznude. 

Prišao je 24-godišnjaku te mu ozbiljno verbalno zaprijetio da će ga ubiti i ozlijediti, a cilj je bio da mu mladić na ime nepostojećeg novčanog dugovanja isplati iznos od nekoliko desetaka tisuća eura. Zbog straha za vlastiti život i život članova obitelji, oštećeni je to i učinio, naveli su iz Policijske uprave zagrebačke. 

Prijetio da će ga ozlijediti

Također 36-godišnjak je osumnjičen za kazneno djelo prijetnje jer je telefonski kontaktirao 50-godišnjeg člana obitelji oštećenog 24-godišnjeg mladića te i njemu ozbiljno verbalno prijetio da će ga ozlijediti.

"Prijetnje su 50-godišnjaka uznemirile te su mu izazvale osjećaj straha za vlastiti život i život članova svoje obitelji pa je prijetnje odmah prijavio policiji", dodaje PUZ.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 36-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Zagrebačka PolicijaTrešnjevkaPrijetioPritvor
