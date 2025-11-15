Prijetnjama smrću od muškarca izmamio desetke tisuća eura, pa se okomio na njegova člana obitelji

Zagrebačka policija je podignula kaznenu prijavu i predala pritvorskom nadzorniku 36-godišnjaka, osumnjičenog da je od 24-godišnjeg mladića pod prijetnjama iznudio nekoliko desetaka tisuća eura, a potom je prijetio i članu njegove obitelji, priopćeno je u subotu.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 36-godišnjak 10. studenoga na području zagrebačke Trešnjevke počinio kazneno djelo iznude.

Prišao je 24-godišnjaku te mu ozbiljno verbalno zaprijetio da će ga ubiti i ozlijediti, a cilj je bio da mu mladić na ime nepostojećeg novčanog dugovanja isplati iznos od nekoliko desetaka tisuća eura. Zbog straha za vlastiti život i život članova obitelji, oštećeni je to i učinio, naveli su iz Policijske uprave zagrebačke.

Prijetio da će ga ozlijediti

Također 36-godišnjak je osumnjičen za kazneno djelo prijetnje jer je telefonski kontaktirao 50-godišnjeg člana obitelji oštećenog 24-godišnjeg mladića te i njemu ozbiljno verbalno prijetio da će ga ozlijediti.

"Prijetnje su 50-godišnjaka uznemirile te su mu izazvale osjećaj straha za vlastiti život i život članova svoje obitelji pa je prijetnje odmah prijavio policiji", dodaje PUZ.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 36-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

