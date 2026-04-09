O Leticiji već danima nema ni traga ni glasa: Nestala u Zagrebu na Uskrsni ponedjeljak

Zagrebačka policija traga za Leticijom Stojević (32) koja je nestala na Uskrsni ponedjeljak u Dubravi.

U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu s kapuljačom i tigrastu pletenu torbicu.

Djevojka rođena 1993. godine visoka je 170 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima smeđu kosu i oči te ovalno lice.

Njezin nestanak se vodi u zagrebačkoj policijskoj upravi.

Policija apelira na građane ako imaju bilo kakve informacije da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Korisne detalje mogu poslati i putem e-mail adrese [email protected].

