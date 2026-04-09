APEL POLICIJE /

O Leticiji već danima nema ni traga ni glasa: Nestala u Zagrebu na Uskrsni ponedjeljak

Foto: Nestali.hr

9.4.2026.
8:15
Dunja Stanković
Zagrebačka policija traga za Leticijom Stojević (32) koja je nestala na Uskrsni ponedjeljak u Dubravi. 

U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu s kapuljačom i tigrastu pletenu torbicu. 

Djevojka rođena 1993. godine visoka je 170 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima smeđu kosu i oči te ovalno lice. 

Njezin nestanak se vodi u zagrebačkoj policijskoj upravi. 

Policija apelira na građane ako imaju bilo kakve informacije da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Korisne detalje mogu poslati i putem e-mail adrese [email protected].

