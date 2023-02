Očevid na mjestu današnje nesreće u minskom polju kod ličkog mjesta Čanka, u kojoj je poginulo dvoje pirotehničara, prekinut je oko 20 sati te će se nastaviti sutra.

Kako je Hini rekla glasnogovornica PU Maja Brozičević, očevid je počeo u 17,30 sati i večeras je prvenstveno obavljen očevid nad tijelom poginule pirotehničarke, a onda je očevid zbog mraka prekinut te će se ostale potrebne radnje obaviti sutra. Za tijela oboje pirotehničara izdan je nalog za obdukciju.

Kod mjesta Čanak pirotehničari su razminiravali predjel Vrlet-Skokovi i oko 13.15 naišli na mine koje su se aktivirale te je u eksploziji smrtno stradalo dvoje pirotehničara.

Brozičević kaže da službeno može potvrditi da je poginula žena rođena 1988. godine i muškarac rođen 1979. godine.

Policijska uprava ličko-senjska izvijestila je prije da je pirotehničarka poginula na mjestu događaja, a pirotehničar u vozilu hitne pomoći, tijekom transporta prema bolnici.

Najzagađanija Ličko-senjska županija

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut rekao je večeras da je dvoje pirotehničara poginulo pri razminiranju nepristupačnog i šumovitog brdsko-planinskog području, a što je moguće razminirati samo ručno, zbog čega je i opasnije, te da je među svim županijama koje još imaju problem minama najzagađenija Ličko-senjska županija.

"Taj predjel Vrlet-Skokova u Domovinskom ratu nalazio se u zoni brojnih sukoba tako da je zagađen velikim brojem mina. Na tom području se već radilo u prijašnjem periodu razminiranja, a ove tvrtke su ušle u to područje prije, po prilici, mjesec dana i evo kontinuirano radile na tom području", rekao je Trut u srijedu u Dnevniku HRT-a i izrazio sućut obiteljima i kolegama poginulih.

Bez mina do 2026. godine

Naveo je i da bismo do ožujka 2026. godine mogli reći da je Hrvatska bez mina. "Ličko-senjska županija je nažalost najzagađenija, još uvijek, u njoj ima oko 73,8 kvadratnih kilometara od sveukupnih 148,4 kvadratna kilometra koji se u Hrvatskoj još prostiru u području 29 gradova i općina i u području šest županija", rekao je Trut.

Dodao je da iza Ličko-senjske županije po zagađenosti minama slijede Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija. Rekao je da će broj pirotehničara koji su u Hrvatskoj uspjeti to razminirati do kraja 2025., odnosno do ožujka 2026. godine, te da su za to osigurana sredstva, objavio je HRT

"Što se tiče financiranja, mi nemamo problema. Jedino to treba, evo… I ovo nam pokazuje da treba vrlo pažljivo, polako raditi da se ne bi događala ovakva stradavanja", poručio je Trut.