Mladi muškarac iz okolice Zadra koji je prije 20-ak dana nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog grupnog silovanja maloljetne djevojke, uspio je pobjeći hrvatskom pravosuđu, a više izvora tvrdi da je napustio Hrvatsku. Kako javlja Telegram, poznanici muškarca kažu da ima rodbinu u više zemalja pa pretpostavljaju da se sklonio kod njih.

Nakon što ga lociraju i uhite, 22-godišnjak osuđen za silovanje bit će izručen Hrvatskoj a, kako je potvrđeno Telegramu, ima samo hrvatsko državljanstvo. To znači da ga, za razliku od nekih poznatih osuđenika, državljanstvo strane države neće moći spasiti od istražnog zatvora koji mu je određen nakon što je dobio kaznu strožu od pet godina.

Ipak, i ovaj slučaj pokazuje koliko je jednostavno pobjeći iz Hrvatske tijekom suđenja za teška kaznena djela za koja je propisana višegodišnja zatvorska kazna.

Sud ih pustio na slobodu

Ovaj slučaj od početka izaziva kontroverze. Osim zbog gnjusnog kaznenog djela u kojem je maloljetna djevojka godinu dana bila žrtva seksualnog zlostavljanja šestorice muškaraca, javnost je zgrozila i činjenica da su osumnjičeni vrlo brzo nakon uhićenja, u jesen 2019., pušteni da se brane sa slobode. Nakon žalbe tužiteljstva ipak su završili u istražnom zatvoru, no već mjesec dana kasnije opet su bili na slobodi, a sa slobode su se branili i tijekom cijelog suđenja.

Kada je konačno 29. srpnja ove godine Županijski sud u Zadru prvookrivljenom izrekao sedam godina zatvora to je značilo da će pravomoćnost presude čekati u istražnom zatvoru. Za sada nema potvrde je li osuđeni muškarac u trenutku izricanja presude već napustio Hrvatsku ili je pobjegao ranije. No, bilo kako bilo, nikakvim mehanizmima Hrvatska to nije mogla spriječiti.

Viđali ga danima po Zadru

Dio Telegramovih izvora bliskih obitelji muškarca tvrdi kako su ga još do nedavno viđali po Zadru i okolici. No, policija ga nije pronašla, pa je sud odlučio raspisati tjeralicu. To sada znači da će za njim tragati hrvatska policija, a ubrzo i policije svih drugih zemalja, nakon što se izda Europski uhidbeni nalog, te međunarodna tjeralica. Istovremeno, njegova odvjetnica Darija Krajina Štivičić potvrdila je za Telegram da je danas zaprimila rješenje suda o određivanju istražnog zatvora.

“Svakako da će moj branjenik poštivati sve ono što mu je određeno od strane hrvatskog suda”, kazala je dodajući kako na rješenje ima pravo žalbe. O toj žalbi odlučivat će Visoki kazneni sud RH, međutim, žalba ne odgađa primjenu rješenja. Hoće li se njezin branjenik javiti u zatvor nije željela otkriti, ni potvrditi hoće li iskoristiti zakonsku mogućnost za žalbu.