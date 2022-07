Zagrebačka policija utvrdila je da je požar zgrade na Pavlenskom putu u Rudešu najvjerojatnije otvorenim plamenom na otvorenoj terasi stana u prizemlju izazvao nepoznati počinitelj.

Požar je izbio u noći na četvrtak, a zbog udisanja dima sedam osoba zatražilo je liječničku pomoć, izvijestila je ranije policija. Očevidom je utvrđeno da je zasad nepoznati počinitelj najvjerojatnije otvorenim plamenom izazvao požar na otvorenoj terasi stana u prizemlju stambene zgrade u vlasništvu 48-godišnjakinje.

Kriminalističko istraživanje u tijeku

Nakon toga plamen je zahvatio drvenu konstrukciju terase, prozore i balkonska vrata, a potom se proširio na unutrašnjost sobe. S drvene konstrukcije terase, plamen se proširio od prizemlja pa sve do petog kata zgrade na ukupno osam stanova te je došlo do oštećenja fasade zgrade, prozora i plastičnih obloga na balkonima i začađenja zidova na stanovima od prvog do petog kata.

Požar su ugasili vatrogasci, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Materijalna šteta zasad nije utvrđena.