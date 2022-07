U zagrebačkom kvartu Špansko noćas oko 1.25 sati u stambenoj zgradi je izbio požar koji je ubrzo zahvatio i oštetio još nekoliko stanova na višim katovima te nadstrešnicu u prizemlju. Iako je požar ugašen, i ujutro se osjetio jak miris dima, javlja Jutarnji list.

Na balkonima sa strane, pored uništenih stanova, koji su puni čađe i raspadaju se s vanjske strane, izbezumljeni stanari čiste i provjetravaju stanove koji, srećom, nisu vidljivo oštećeni. Na izgorjelom ulazu u zgradu stoji policija, a dio je okružen policijskom trakom. Zastrašujuću scenu požara u zgradi ulice Pavlenski put 9 opisao je za Jutarnji list i jedan od stanara koji je s prijateljem došao ponovo vidjeti posljedice vatrene stihije na dnevnom svjetlu.

"Tek sam zaspao, a onda me mama probudila i rekla da je požar. Nisam znao što da radim, ali sam prvo izašao na balkon i snimio vatru. Razmišljao sam što da uzmem i gdje da idem. Pokupio sam novčanik, mobitel, punjač i psa u ruke. Sjetio sam se uzeti i ručnik koji sam namočio vodom i stavio ga na usta kako bih lakše disao dok sam bježao iz zgrade. Vani je sve bilo puno crnog dima i nije se moglo ni hodati zbog loše vidljivosti", priča.

Susjedi sami gasili dok nisu došli vatrogasci

"Vatrogasci su došli brzo, za 15-ak minuta, a dok su oni bili na putu, iz susjedne su zgrade dovukli crijeva i počeli gasiti. U našoj zgradi se nešto pokvarilo pa nismo mogli koristiti crijeva za vodu, ali susjedi su rado pomogli. Naš stan je, srećom, u redu, jer smo na desnoj strani zgrade."

Spomenuo je i uzrok požara, odnosno što stanari zgrade nagađaju da bi mogao biti uzrok.

Vlasnica kaže da nije bila u stanu u kojem je počeo požar

"Neki od stanara su mi rekli da su sinoć čuli svađu i da je vlasnica stana u kojem je počeo požar vikala drugoj osobi da će ju zapaliti. Sad mislim da je možda bila i ozbiljna, jer je navodno bačen Molotovljev koktel zbog kojeg je uskoro nastradalo i nekoliko susjednih stanova", kaže. Međusobno su komentirali i iskustva sa susjedom u čijem je stanu počeo požar.

"Govori se kako već ima 57 prijava, ali da su joj oduzeli i dvoje djece, kao i dva ili tri psa. Stanari su se žalili i da često noćima ne mogu spavati od buke koja dolazi iz njezina stana. Imala je puno dečki, često je njih pet ili šest dolazilo u kasnim satima. Ubrzo zatim bi započelo vikanje i vrištanje."

Vlasnica stana, koja je iz zgrade izlazila u pratnji policije, potvrdila je za Jutarnji da je upravo u njezinom stanu počeo požar te da nije bila u stanu kad se to dogodilo. Nedugo zatim policija ju je odvela u službeno vozilo.

Nema stradalih, ali sedam osoba tražilo liječničku pomoć

I s druge strane zgrade stanari čiste prozore i provjetravaju stanove. Više puta dolazila je i dostava s raznim sredstvima za čišćenje te hranom. Vlasnici stanova u ovoj zgradi koji trenutno nisu u Zagrebu slali su prijatelje kako bi sve fotografirali i provjerili jesu li i njihovi stanovi oštećeni.

S ulaza zgrade je nakon odlaska vlasnice stana u kojem je sve počelo skinuta policijska traka, ali su policijski službenici za Jutarnji rekli kako se i dalje ne može ući jer je sve puno dima i da će zatvoriti ulazna vrata. Iz zgrade su izlazili i forenzičari, noseći pepeo, vreće sa stvarima i ostale potrebne uzorke u svoje automobile.

Srećom, sinoć nije bilo potrebe za spašavanje ljudi, no sedam je osoba zatražilo liječničku pomoć zbog udisanja dima. Iz Vatrogasne postrojbe Zagreb javljaju da je požar zahvatio nadstrešnicu u prizemlju, kao i balkone do četvrtog kata. Unatoč svemu, požar je uspješno ugašen u 20 minuta. Premda stanari nagađaju što se dogodilo i kako je došlo do uništenja dijela zgrade, službeni uzrok požara još nije objavljen i istraživanje je još u tijeku.