U suradnji s kolegama iz Karlovca, zagrebačka je policija uhitila 43-godišnjeg serijskog kradljivca automobila. On je u utorak navečer viđen kako ulazi u Audi karlovačkih registracija u Gradišćanskoj ulici u Zagrebu. Provjerom je utvrđeno da je auto u noći na Valentinovo ukraden u Dugoj Resi, pa su ga policajci krenuli uhititi. No, on je imao druge planove, pa je autom oborio policajce na tlo i dao se u bijeg.

"Nastavio je vožnju prema Zaprešiću gdje je skrivio prometnu nesreću te se dao u bijeg pješice u nepoznatom smjeru. Intenzivno traganje za počiniteljem rezultiralo je uhićenjem šest sati kasnije na području Zaprešića te je oko 23.50 sati priveden u postaju na istraživanje", priopćili su iz PU zagrebačke.

Istragom su otkrili da je isti počinitelj ukrao još dva automobila, od kojih je jedan naknadno pronađen u Gornjoj Bistri. Tako je zaradio tri kaznene prijave za krađu motornih vozila i jednu zbog prisile prema službenim osobama.