Krajem prošle godine u remetinečkom zatvoru navodno su se potukli Leo Zdenjak i Tomislav Sučić. Mnogi nagađaju kako je upravo to motiv postavljanja bombe ispred stana Sučićeve obitelji na Laništu? No, čak i da je to točno, Zdenjak to nije učinio, jer je iza rešetaka od listopada prošle godine, piše Jutarnji.

Osim toga, bila bi riječ o potpuno bizarnom razlogu, iako istražitelji iz više domaćih službi upravo tome posvećuju najviše pažnje. Neslužbeno se doznaje kako su se Sučić, koji je u Remetincu zbog USKOK-ove istrage u slučaju Tebra te Zdenjak, koji je ondje završio zbog iznude nad jednim zadarskim poduzetnikom, najprije posvađali, a potom se navodno i potukli.

Zdenjak osumnjičen za još jedan napad

Iako ih je pravosudna policija brzo razdvojila i nakon napada su razmijenili vrlo ozbiljne prijetnje. No, sukob nisu potvrdili iz Uprave za zatvorski sustav Ministarstva uprave i pravosuđa, a nije poznato ni je li detalje tog okršaja Sučić podijelio s policijom i je li njegova obitelj išta znala o tome. Ipak, policija je, neslužbeno, vrlo došla do saznanja o tom okršaju i odlučila ga tretirati kao motiv napada.

Zanimljivo je da su samo dva dana nakon eksplozije na Laništu istražitelji dovršili krim-istraživanje sličnog događaja otprije devet mjeseci za kojega je osumnjičen Zdenjak. Naime, netko je u rujnu prošle godine minirao jedan lokal u Travnom. Policija je prst sumnje uperila u Zdenjaka, ali i njegova prijatelja, Srbina Milana Ninkovića, koji je trenutno nedostupan domaćem pravosuđu.

Je li to učinio netko drugi?

On je, pak, u listopadu uhićen sa Zdenjakom zbog već spomenute iznude, no jedini je pušten na slobodu. Zdenjakov kum Viktor Milaković je osuđen na zatvorsku kaznu, kao i Zdenjak, kojemu je ipak produljen istražni zatvor u kojem se i sad nalazi.

Ipak, treba imati na umu da policijske sumnje ne moraju uvijek biti istinite. Policija ipak pokušava utvrditi tko je ostavio bombu u hodniku zgrade, čiji je jedan kat u potpunosti uništen te tako doveo u pogibelj živote desetaka nevinih ljudi. Naravno, treba utvrditi i moguću povezanost sa Zdenjakom, jer čak i da je njegov okršaj sa Sučićem bio motiv, ne znači da on stoji iza bombaškog napada.