"Počela sam poskakivati, govorila stani. Nekoliko sekundi me vukao. Ja znam da sam ja molila boga da ne završim pod tim kotačem", govori za RTL djevojka koju je, po svemu sudeći ZET-ov autobust vratima pričepio nogu i vukao 40-ak metara.

Grad čeka rješenje policije

Policija je prekršajno prijavila 55-godišnjeg vozača ZET-ova autobusa, a iz Grada službeno ne žele previše komentirati. Kako se doznaje, vozač, s 30 godina iskustva, tvrdi da nije svjestan da je ikoga vukao. Alkotestiran je i nastavio je raditi. "Čekam policijsko izvješće da se utvrdi što se tu dogodilo i onda će shodno tome biti posljedice", govori zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

No neslužbeno iz ZET-a se može čuti kako sumnjaju da je djevojku vukao autobus. Iz sindikata tvrde da tako nešto nije ni tehnički moguće. "Postoji još jedan sigurnosti element jer u ovim gumama su senzori. Evo vidite. Nemoguće je da vozač potegne osobu i da on nju vuče 40 metara", kaže Ilija Tadić iz Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa u ZET-u.

Prekršajna prijava

No policija je obavila razgovor razgovore i za sada je vozač prekršajno prijavljen "Pješakinja je neposredno prije kretanja autobusa htjela ući u autobus, da bi ju tada naprijed navedeni autobus vukao po kolniku prilikom čega je zadobila ozljede u vidu oguljotina te je naposljetku uspjela izvući zaglavljenu nogu dok se vozač s autobusom udaljio s mjesta događaja", kazali su. Prijeti mu kazna do 2650 eura ili do 60 dana zatvora.