U subotu su, po završetku derbija između Dinama i Hajduka, u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorišta Desinec navijači Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu.

Odbijajući napad policija je uzvratila vatrenim oružjem kojim su ranjena dvojica napadača, a u napadu je ozlijeđeno desetak policajaca.

MUP je na press konferenciji u nedjelju istaknuo da je ovo bila utakmica visokog rizika, kojoj su oni jako ozbiljno pristupili. Rečeno je da je organizator utakmice jasno naveo pravila ulaska na stadion i unošenja transparenata, no navijači Hajduka su su na to oglušili.

Policija je sada objavila i video sukoba.

Koji je povod?

"Kada su došli do Desinca, blokirali su cestu i napali policiju koja se nalazila tamo. Ukupno je bilo 16 kolega policajaca tamo, napadača je bilo na stotine. Napad koji se dogodio izvršen je na agresivan način bocama, kamenjem, aparatima za gašenje požara", rekli su iz policije, dodajući da su policajci izdali upozorenje da se prestane s takvim ponašanjem.

Na presici policije rečeno je kako se može pretpostaviti da je neulazak Torcide na stadion bio povod, ali to ne mogu službeno reći. Također, naglasili su kako je Dinamo unaprijed poslao pravila Torcidi, kako će se svaki transparent morati provjeriti, no kako Torcida to nije poštovala. Također, u više navrata policija je na presici kazala kako je odluka o zabrani unosa megafona, bubnjeva i provjeri transparenata na Maksimir odlukla organizatora, odnosno Dinama, a ne njih.