Detalji buktinje u Zagrebu: Benzinom zapalio MG i Suzuki, prednji dijelovi potpuno izgorjeli

Zagrebačka policija objavila je detalje o požaru koji je u noći na ponedjeljak izbio na dva osobna automobila u Susedgradu na Samoborskoj cesti.

Policajci su očevidom utvrdili da je aute zapalio zasad nepoznati počinitelji. U priopćenju u utorak naveli su da je lakozapaljivom tekućinom polio voziila, a potom ih zapalio otvorenim plamenom.

Prednji dijelovi potpuno su izgorjeli, dok je unutrašnjoj djelomično izgorjela. Požar je također zahvatio i osobni automobile marke Opel Mokka u vlasništvu 32-godišnjakinje te je na vozilu izgorjela boja.

Traje kriminalističko istraživanje

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a visina materijalne štete još uvijek nije utvrđena. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, vatrogasci su dojavu o buktinji dobili u 4.13 sati, nakon čega je stigla dojava o još jednom požaru. Vatrogasci pojašnjavaju da se radilo o požarima na dva auta, s tim da je jedan bio parkiran na cesti, a drugi u dvorištu. Međusobno su udaljeni bili stotinjak metara.

Jutarnji list objavio je da zapaljena vozila koriste dvije sestre koje posluju u sklopu servisa za čišćenja, a jedna od njih tamo je i direktorica.

