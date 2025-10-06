NOĆNI NAPAD /

Policija našla još dvojicu maloljetnih nasilnika sa Savskog mosta: Vršnjaka izvukli iz busa i mlatili ga

Policija našla još dvojicu maloljetnih nasilnika sa Savskog mosta: Vršnjaka izvukli iz busa i mlatili ga
Foto: Matija Habljak/pixsell

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje protiv trojice osumnjičenih maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku

6.10.2025.
14:30
Hina
Matija Habljak/pixsell
Zagrebačka policija je kroz nastavak intenzivnog kriminalističkog istraživanja identificirala još dvojicu maloljetnika osumnjičenih za nasilničko ponašanje na štetu maloljetnika koje je zabilježeno prošlog četvrtka navečer na okretištu autobusa na Savskom mostu.

Policija je podsjetila da je ranije priveden jedan maloljetnik koji je 2. listopada na Savskom mostu ušao u autobus javnog gradskog prijevoza te tražio od oštećenog maloljetnika da izađe iz vozila.

Nakon što je izišao, nekoliko maloljetnika ga je verbalno napalo ponižavajući ga, nakon čega je i fizički napadnut. Oštećeni je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga bezuspješno pokušali nasilno izvući iz autobusa te su pobjegli, kažu u policiji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje protiv trojice osumnjičenih maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te su predani pritvorskom nadzorniku. 

