Policajac kod Požege napao mladića (21): Evo kako su incident objasnili u postaji
Iz Policijske uprave požeško slavonske izvijestili su kako je u subotu navečer jedan policajac fizički napao 21-godišnjaka.
"U subotu 18. travnja 2026. oko 23.30 sati u mjestu Jakšić u Osječkoj ulici, policijski službenik van službe nakon verbalnih nesuglasica tjelesno je napao 21-godišnjaka, a koji je tom prilikom lakše ozlijeđen.
Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", navodi se u priopćenju požeške policije.
POGLEDAJTE VIDEO: Nakon istrage u Hrvatskom skijaškom savezu policija je, po nalogu USKOK-a, ušla i u Hrvatski judo savez