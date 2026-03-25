Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Muškarac (71) napao članicu obitelji (66)

Rano jutros, oko 3.30 sati, na području Susedgrada u Zagrebu dogodio se pokušaj ubojstva u kojem je 71-godišnji muškarac oštrim predmetom ozlijedio 66-godišnju članicu obitelji. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, nisu poznate okolnosti koje su prethodile napadu.

Ozlijeđenoj ženi odmah je pružena liječnička pomoć te je prevezena u Kliničku bolnicu Sveti Duh, gdje su liječnici utvrdili da je zadobila teške tjelesne ozljede. Trenutno nije poznato više detalja o njezinu zdravstvenom stanju.

Policija je ubrzo nakon događaja uhitila osumnjičenog muškarca te ga privela u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Istraga je još uvijek u tijeku, a nadležna tijela nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ovog događaja.