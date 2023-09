Karlovačka policija pokrenula je istragu nakon što je društvenim mrežama počela kružiti snimka brutalnog premlaćivanja konja. Radi se o vlasniku konja s područja Orlovca kraj Karlovca. Kako piše Danas.hr, policija je pred kuću vlasnika stigla u srijedu, ogradila ju i pretražila. Vlasnika su, na kraju, uhitili.

Na teren je izašao i veterinar koji je pregledao pretučenu životinju i ustanovio da je u "odličnom stanju".

Podsjetimo, na snimci je vidljivo da dvojica muškaraca dugačkom letvom udaraju konja dok on trza od boli udaraca. Konj je, naime, stjeran u kut, a u jednom trenutku vidi se kako se životinja uspinje prednjim kopitima na stepenicu ispred sebe pokušavajući izbjeći udarce.

POGLEDAJTE VIDEO: Nemilosrdno batinjali jadnu životinju i sve prenosili uživo

Čuje se i glas koji govori "dobro je, nemoj ga više", no to zlostavljače ne sprječava da ga i dalje nastave tući. Premlaćivanje životinje prenosilo se uživo na Facebooku, a kasnije je tamo i objavljeno. U komentarima su neki korisnici objavljivali emotikone smijanja, kao da ih to zabavlja.

Na snimci se vidi i kako se radi o štali u kojoj se nalazi više životinja. U jednom trenutku, muškarac koji je molio da prestanu tući životinju govori: "Sila kratko traje. A-ha ritnuo bi se!", dok drugi dobacuju: "Mora odmoriti, ček, ček!".

'To je prvi znak patološkog nasilja'

Prijatelji životinja zgroženi su snimkom koja se pojavila na društvenim mrežama.

"Brutalno i eksplicitno zlostavljanje, koje je još i prenošeno na društvenim mrežama i time dobilo i svjedoke i sukrivce kojima je to bilo smiješno, kazneno je djelo za koje je propisana kazna zatvora do godinu dana. Smatramo da su kazne za ovakva zlodjela premale i ne odvraćaju počinitelje od ponavljanja zlostavljanja životinja", poručili su.

Nedopustivo je, dodali su, to što Kazneni zakon predviđa znatno strože kazne, i to maksimalno pet godina zatvora, ako počinitelj ošteti neživu stvar, nego kada ubije ili okrutno muči živo, ranjivo biće.

"Stoga smo Ministarstvu pravosuđa i uprave poslali prijedloge izmjena Kaznenog zakona kojima, između ostaloga, tražimo povisivanje kazne zatvora za zlostavljanje životinja do tri godine, odnosno do pet godina ako su životinji prouzročene teške tjelesne ozljede, teško narušavanje zdravlja ili smrt", kazali su.

Nasilno ponašanje prema životinjama, upozorili su iz Prijatelja životinja, indikator je opasne psihopatologije i prvi znak patološkog nasilja koje dovodi do ljudskih žrtava, prema istraživanjima u psihologiji i kriminologiji.

"Policija bi svaku dojavu o zlostavljanju životinja trebala shvatiti jako ozbiljno kako bi se počinitelji sankcionirali", zaključili su.