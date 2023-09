KAportal donosi uznemirujuću snimku zlostavljanja konja, a koje se navodno dogodilo u štali u naselju Orlovac kod Karlovca.

Na snimci je vidljivo da konja dvojica muškaraca udaraju batinom i to nemilosrdno, a čuje se i glas koji govori "dobro je, nemoj ga više", no to zlostavljače ne sprječava da ga i dalje nastave tući.

Zlostavljanje životinje je prenošeno uživo na Facebooku, u jednom trenutku ga je gledalo 24 ljudi, a neki su i reagirali sa smijehom.

Link na tekst sa snimkom zlostavljanja životinje KAportal je poslao PU karlovačkoj kao i upit hoće li postupati da se pronađe počinitelj.

