Smiljani Srnec, koja je ubila vlastitu sestru, a čije je tijelo stavila u zamrzivač, privremeno se prekida izdržavanje kazne. Oko tog slučaja, ali i puštanja Smiljane iz zatvora, reporterka RTL-a Kristina Čirjak razgovarala je s Milom Soldom sa županijskog suda u Slavonskom Brodu, što prenosi Danas.hr.

"Smiljani Srnec je određen prekid izdržavanja kazne zbog znatnog pogoršanja njezine postojeće kronične bolesti. To je zakonski razlog. Odluku o prekidu izvršenja donosi sudac izvršenja na temelju zamolbe same zatvorenice, a prilikom donošenja odluke, sudac izvršenja je tražio mišljenje iz zatvorske liječnice, ali i zatvorske bolnice iz Zagreba. I jedno i drugo mišljenje je bilo takvo da se to pogoršanje ne može liječiti u okviru zatvorskog sustava. Onda se po tome može odrediti prekid izdržavanja kazne zatvora i po tom osnovu je i određen", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona se, dodaje Soldo, jednom tjedno mora javljati Policijskoj postaji Čakovec, kao i Probacijskom uredu u Varaždinu.

"Inače je određeno da mora boraviti na svojoj adresi prebivališta koje je imala prije odlaska na izdržavanje kazne", govori Soldo.

Soldo otkriva da to nije baš česta situacija kod tako duge kazne, ali je moguće i događa se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zapravo je bitno jesu li ispunjene zakonske pretpostavke i ako su one ispunjene, onda sudac izvršenja mora odrediti prekid. U ovom slučaju je našao da su ispunjene pretpostavke s time da treba naglasiti da nije dovoljno da se zatvorenik razboli od akutne bolesti ili da mu se pogorša zdravstveno stanje, već je bitno da se ovakvo liječenje ne može provesti u okviru zatvorskog sustava, odnosno i taj uvjet mora biti ispunjen", objašnjava. Državno odvjetništvo nije se žalilo na ovu odluku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o privremenom puštanju na slobodu

Srnec nema nikakvu pratnju, dok u ostalim slučajevima iz posljednjih godina, kao i kod bivšeg premiijera - svi idu uz policijsku pratnju. U ovom slučaju, ipak, Srnec je slobodna i sama se treba javljati.

"Njoj je određen prekid u trajanju od tri mjeseca. Ona bi se po isteku prekida sljedeći dan trebala javiti na izdržavanje, ako se ne javi, bit će raspisana tjeralica. Tko će odgovarati? Neće nitko odgovarati, to je zakon predvidio takvu mogućnost, da se može prekinuti, nema tu tko što odgovarati. Rješenje je pravomoćno", kaže Soldo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A Srnec neće pratiti policija jer joj je određen prekid izdržavanja kazne što je, zapravo, puštanje na slobodu, objasnio je Soldo. Kada se radi o pratnji policije onda je osoba i dalje pod nadzorom i oduzeta joj je sloboda. U ovom slučaju radi se o privremenom puštanju na slobodu.

"Iznenađuje me interes javnosti, ali zasigurno ima tih prekida ne samo na našem sudu, nego i na drugim sudovima, ali pretpostavljam da je to zbog toga što se radi o Smiljani Srnec gdje je suđenje medijski bilo praćeno", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljudi koji su osuđeni i poslani u zatvor, nisu poslani da tamo umru, oni su i dalje ljudi koji imaju sva prava, pa i na liječenje. Ako se liječenje ne može obaviti u okviru zatvorskog sustava, normalno je da ga se pusti da se liječi tamo gdje se može", zaključuje Mile Soldo.